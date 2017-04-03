При взрыве на предприятии в России один человек погиб, трое получили ранения
2017-04-03 03:09 | www.apa.az | 4
Один рабочий погиб и трое получили травмы при взрыве котла и последовавшем за ним пожаре на предприятии по выплавке свинца в Верхнем Тагиле Свердловской области.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. Площадь пожара составляла около 60 квадратных метров.
По предварительным данным, раненые находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, компания занимается выплавкой свинца. Отмечается, что пострадавшие работники – мигранты.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.