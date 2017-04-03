Обнародованы первые итоги парламентских выборов в Армении - ОБНОВЛЕНО

2017-04-03 04:11 | www.apa.az | 4

Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 506 избирательных участков из 2009.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, правящая Республиканская партия по-прежнему набирает более половины голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент страны Серж Саргсян, набирает 52,12%, блок "Царукян" набирает 26%,пПартия "Дашнакцутюн" набирает 7,36% .

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов.

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01:11

Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию результатов парламентских выборов.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, на данный момент данные поступили со 106 избирательных участков.

С большим отрывом лидирует правящая Республиканская партия Армении – 59,99%, на втором месте блок «Царукян» – 22,12%, на третеьм партия Дашнакцутюн – 8,37%. Остальные партии и блоки набрали менее 4% голосов.