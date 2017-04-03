В Луизиане ветер перевернул дом, погибли женщина с ребенком

2017-04-03 04:30 | www.trend.az | 4

Мать и дочь погибли после того, как сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, инцидент в Луизиане произошел на фоне прокатившегося по южному побережью США ураганного ветра. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой сильного урагана, сообщает агентство.

"Два человека, находившихся в доме в момент шторма, погибли", — говорится в сообщении в соцсети. Погибшими оказались 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, говорится в сообщении.

Губернатор Луизианы объявил в штате режим "повышенной готовности", посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны. "Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными в течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности", — написал губернатор на своей странице в Twitter.