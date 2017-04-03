На президентских выборах в Эквадоре победил Ленин Морено

2017-04-03 06:26 | www.apa.az | 3

В Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, кандидат от правящих сил "Альянс ПАИС" ("Альянс Страна") Ленин Морено сохранил лидерство на выборах, набирая 51,07% голосов после обработки 94,18% бюллетеней.

За соперника Морено, кандидата от правых сил Гильермо Лассо, отдано 48,93%. Г. Лассо заявил, что собирается добиться пересчета голосов на выборах.