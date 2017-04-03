ЦИК Армении: в парламент страны проходят 4 партии и блока - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-03 07:21 | www.apa.az | 4

Четыре политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 1501 участка из 2009.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, правящая Республиканская партия лидирует с 49,32% голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Оппозиционный блок "Елк" (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39% голосов избирателей.

Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,67% голосов. У партии "Дашнакцутюн" 6,74 % голосов.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%. В ходе выборов полиция получила 176 сообщений о нарушениях.

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04:11

Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 506 избирательных участков из 2009.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, правящая Республиканская партия по-прежнему набирает более половины голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент страны Серж Саргсян, набирает 52,12%, блок "Царукян" набирает 26%,пПартия "Дашнакцутюн" набирает 7,36% .

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов.

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01:11

Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию результатов парламентских выборов.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, на данный момент данные поступили со 106 избирательных участков.

С большим отрывом лидирует правящая Республиканская партия Армении – 59,99%, на втором месте блок «Царукян» – 22,12%, на третеьм партия Дашнакцутюн – 8,37%. Остальные партии и блоки набрали менее 4% голосов.