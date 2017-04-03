В Китае на складе нефтяной компании произошел взрыв

2017-04-03 06:23 | www.trend.az | 4

Жертвами взрыва на складском помещении одной из нефтяной компаний в китайской провинции Аньхой стали пять человек, еще трое пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел вечером в воскресенье на складе компании Ваньхуа (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва склад загорелся. Пожарным понадобилось три часа, чтобы потушить пожар.

Тела погибших были обнаружены утром в понедельник. В настоящий момент двое пострадавших проходят лечение в больнице, третий был выписан. Угрозы загрязнение окружающей среды вблизи склада выявлено не было. Причина случившегося выясняется.