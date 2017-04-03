Число жертв наводнений в Колумбии выросло до 254 человек

2017-04-03 07:27 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 254 человека стали жертвами наводнения, вызванного разливом рек в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) в Колумбии. Об этом сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос на своей странице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.

Ранее Международный комитет Красного Креста приводил данные о 200 жертвах. По данным агентства AFP, среди погибших 43 ребенка.

Президент рассказал о $1,2 млрд, выделенных на восстановление пострадавшего от стихии региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил около 2 тыс. спасателей и медиков, борющихся с бедствием, за самоотверженный труд.

Реки вышли из берегов из-за сильных ливней, бушующих в стране. Большие потоки воды обрушились на дома в ранние часы субботы, застав врасплох спящих людей. Многие мосты в муниципалитете уничтожены, автомобили унесены потоками.