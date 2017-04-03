Прямые инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли почти вдвое

2017-04-03 08:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Общий объем иностранного капитала в форме прямых инвестиций в экономику Азербайджана в течение 2016 года составил 7,32 миллиарда долларов, где удельный вес нефтегазового сектора находился на уровне 76,7 процента.

Об этом говорится в платежном балансе, распространенном Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с 2015 годом объем прямых инвестиций в экономику Азербайджана снизился на 2,4 процента. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составил 7,5 миллиарда долларов.

Эти инвестиции использовались с целью финансирования крупных нефтегазовых работ на территории Азербайджана, в основном проводимых в рамках проектов со стороны BP Exploration Ltd ("Шах Дениз") и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Согласно оценкам Центробанка, объем прямых инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор, составил почти 1,71 миллиарда долларов, или 23,4 процента от общего объема привлеченных за 2016 год в страну прямых инвестиций. Это почти вдвое больше показателя 2015 года, который был равен 860,4 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)