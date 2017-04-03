По факту нарушений на выборах в Армении возбуждены уголовные дела

2017-04-03 08:28 | www.trend.az | 4

Генеральная прокуратура Армении изучила около 2000 сообщений о правонарушениях во время голосования на выборах в парламент республики и из них 392 сообщения содержат признаки преступлений, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Из 392-х 121 сообщение касается голосования вместо другого человека, 115 - препятствования свободного волеизъявления избирателя, 77 - нарушения тайны голосования, 63 - препятствования работе представителя СМИ, доверенного лица, наблюдателя, пять - раздачи предвыборных взяток, одно сообщения - препятствования составления списка на избирательном участке", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что по шести случаям повторного голосования возбуждены уголовные дела, один подозреваемый задержан.