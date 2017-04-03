ЦИК Армении: В парламент страны проходят 4 партии и блока

2017-04-03 08:44 | www.oxu.az | 3

Четыре политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 1501 участка из 2009.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, правящая Республиканская партия лидирует с 49,32% голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Оппозиционный блок «Елк» (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39% голосов избирателей.

Блок «Царукян», возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,67% голосов. У партии «Дашнакцутюн» 6,74 % голосов.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%. В ходе выборов полиция получила 176 сообщений о нарушениях.

A.M.