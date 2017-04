Определился победитель Азербайджанской Лиги КВН, или Как зажигала талантливая молодежь (ФОТО)

2017-04-03 09:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Пусть сегодня со всех сторон звучит смех, пусть никто не боится показаться смешным и наивным, а те, кто преуспел на поприще юмора, получат свои главные призы в виде благодарных улыбок. Всегда будьте самыми веселыми, самыми находчивыми и юными в душе, чтобы всегда и во всем находить радость бытия. Ну и, конечно же, оставались такими же оригинальными, какими были на каждой игре…

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел грандиозный праздник КВН – открытие четвертого сезона игр Азербайджанской Лиги КВН, сообщает Trend Life. Ведущим вечера был чемпион Высшей Лиги 2016 – капитан команды «Азия MİX» Эльдияр Кененсаров. Хедлайнерами выступила команда «Сборная Баку» - четвертьфиналист Высшей лиги КВН.

В этот вечер своими зажигательными номерами и искрометным юмором, музыкальными талантами и находчивостью порадовали команды - Сборная Юниор Лиги города Баку, "The Show Must Go On", "Homo Sapiens", "Sabah", "Unec RES United", "Absheron Stone", "Лабутены", "Super Good" и "Bungarang". Для многих ребят выступление на сцене КВН было дебютным, но они с достоинством прошли это испытание. Среди них была и дочь легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова – Медина.

В звездный состав жюри вошли руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов, главный редактор Азербайджанской лиги, редактор Высшей Лиги, известный российский КВН-щик Дмитрий Колчин, российская киноактриса и телеведущая, капитан команды КВН «Четыре татарина», участница женского юмористического шоу «Comedy Woman» Екатерина Скулкина, член легендарной команды КВН «Парни из Баку» - победитель XX века, заслуженный артист Азербайджана, телеведущий и шоумен Мурад Дадашов, игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущий и генеральный продюсер телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, обладатель «Хрустальной совы», «Бриллиантовой совы» и звания «Лучший капитан Клуба» Балаш Касумов, известный композитор и продюсер Иса Меликов. Генеральный спонсор мероприятия - Zeytun Bağları.

Перед награждением члены жюри высоко оценили открытие четвертого сезона и талантливую молодежь, выразили уверенность, что КВН-ское движение в Азербайджане будет и дальше развиваться, привнесет свои яркие краски в международное движение.

Малый Кубок был вручен Сборной Юниор Лиги города Баку, Средний Кубок - "Лабутены", а Большой Кубок завевала команда "Sabah". Интересно, что команда победителей "Sabah", в отличие от других, выступала на азербайджанском языке. А Дмитрий Колчин отметил, что Баку стал ему настолько дорог, что он даже научился редактировать шутки на азербайджанском языке.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, газета «Эхо».

(Автор и фото - Вугар Иманов)