Muğla'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
2017-04-03 06:48 | www.trend.az | 1
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite öğrenci yapılanmasından sorumlu örgüt yöneticilerine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün üniversite öğrenci yapılanması sorumlularına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında U.S, U.Ç, Y.Y, E.B, H.Ş, V.T, E.C, ve Y.S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Şüphelilerin FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandıkları öğrenildi.
Kaynak: AA