Diyarbakır'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralı
2017-04-03 08:09 | www.trend.az | 1
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peyas Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, 1 kişi öldürüldü. Olay yerinden kaçan diğer zanlı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan, zanlıların kullandığı araçta uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA