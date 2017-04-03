Страны НАТО считают «Искандеры» в Калининграде угрозой

2017-04-03 10:05 | www.apa.az | 3

Страны НАТО считают развертывание российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области угрозой своей безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила замгенсека альянса Роуз Геттемюллер в интервью газете «Коммерсант».

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявлял, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов «Искандер» в Калининграде.

«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов «Искандер» — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», — заявила Геттемюллер.

Ранее в Минобороны подтверждали сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал», более того, «один «Искандер» был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата».

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в России неоднократно подчеркивали, что страна никогда не будет нападать на какое-либо из государств НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.