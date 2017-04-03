Украина запретила въезд в страну актрисе Елене Воробей
2017-04-03 09:17 | www.oxu.az | 3
Российской актрисе юмористического жанра Елене Воробей отказали во въезде в Украину.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.
«В Киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? держали без воды 4 часа», - написала Воробей в своем инстаграме.
Также артистка добавила: «Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру».
В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!!
A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on
Кроме того, Воробей сравнила украинский закон о запрете въезда в страну с «позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву въезд в страну.