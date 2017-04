Украина запретила въезд в страну актрисе Елене Воробей

2017-04-03 09:17 | www.oxu.az | 3

Российской актрисе юмористического жанра Елене Воробей отказали во въезде в Украину.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

«В Киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? держали без воды 4 часа», - написала Воробей в своем инстаграме.

Также артистка добавила: «Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру».

