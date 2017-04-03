Жертвами масштабного наводнения в Колумбии стали сотни людей – ВИДЕО + ФОТО

2017-04-03 09:22 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 254 человека стали жертвами наводнения, вызванного разливом рек в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) в Колумбии.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщил президент страны Хуан Мануэль Сантос на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Международный комитет Красного Креста приводил данные о 200 жертвах. По данным агентства AFP, среди погибших 43 ребенка.

Президент рассказал о 1,2 млрд долларов, выделенных на восстановление пострадавшего от стихии региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил около 2 тыс. спасателей и медиков, борющихся с бедствием, за самоотверженный труд.

Реки вышли из берегов из-за сильных ливней, бушующих в стране. Большие потоки воды обрушились на дома в ранние часы субботы, застав врасплох спящих людей. Многие мосты в муниципалитете уничтожены, автомобили унесены потоками.

Н.О.