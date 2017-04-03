NIKOIL Bank продолжает обновлять филиальную сеть

2017-04-03 09:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С третьего апреля текущего года филиал №3 NIKOIL Bank продолжит функционировать по новому адресу: ул. академика Гасана Алиева, 90А, сообщает в понедельник банк.

"Более современное и удобное помещение универсального филиала №3 располагает широким операционным залом, в котором клиенты будут обслуживаться по всему спектру банковских услуг высочайшего уровня - расчетно-кассовых, кредитных, платежных, карточных, гарантийных, межбанковских, документарных и других операций, осуществляемых в национальной и иностранной валютах", - говорится в сообщении банка.

Для поиска адреса нового филиала №3 на карте города кликните на нижеуказанную ссылку: http://bit.ly/2nm8Xnb

NIKOIL Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети:

https://www.facebook.com/bank.nikoil