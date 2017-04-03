Mersin'de polis aracına bombalı saldırı

2017-04-03 09:44 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Mersin'in Mezitli İlçesi'nde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı.

Saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı.

Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

2 POLİS YARALANDI

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.

DURUMLARI İYİ

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde kontrol noktasındaki polis aracına el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırısında yaralanan 2 polisin durumunun iyi olduğu bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN İLK AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının kontrol noktasındaki asayiş ekibine yönelik yapıldığını söyledi. Saldırının el yapımı patlayıcı ile olduğunu belirten Şahne, 2 polisin yaralandığını dile getirdi. Polislerin durumunun iyi olduğunu, hastanede tedavi altına alındıklarını vurgulayan Şahne, şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.