В Азербайджане начато проведение интернет-премии NETTY 2017

2017-04-03 09:38 | www.oxu.az | 3

Стартовало проведение Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2017. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется на сайте www.netty.az.

В соответствии с условиями проведения Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2017, прием заявок на регистрацию сайтов и участников конкурса проходит с 3 апреля по 15 мая 2017 года.

С 15 мая до 22 мая осуществляется параллельное голосование Экспертного совета и Виртуального жюри для определения номинантов NETTY 2017. 22 мая, основываясь на выборе номинантов Экспертного совета (совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций) и Виртуального жюри (жюри выбирает всего три номинанта из общего числа участников в номинации «Выбор виртуального жюри»), начинает свое голосование Академия NETTY.

Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций. В рамках указанного периода также проводятся голосования по внеконкурсным почетным и поощрительным номинациям.

Победители номинаций NETTY2017 официально объявляются на торжественной церемонии.

Победителям торжественно вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY. В церемонии награждения участвуют все номинанты премии.

О дате и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

Стать членом «Виртуального жюри» и участвовать в оборе номинантов конкурса может любой посетитель сайта www.netty.az, используя данные своего социального профайла в Facebook или Twitter.

«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана.

Традиционно в рамках конкурса будут названы лучшие сайты в Азербайджане по следующим номинациям: «Азербайджан», «Государственный сайт», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Общество», «Информация и новости», «Сервис-сайт»,«Корпоративный сайт»,«Лучший проект в области электронной коммерции», «Спорт», «Персональный сайт», «Выбор виртуального жюри».

В 2017 года упразднена номинация «Развлечения» и были добавлены две новые номинации, нацеленные на социальные сети - «Человек года в социальных сетях» и «Компания года в социальных сетях».

В рамках конкурса также вручат премии в номинации «Приложение года» и почетные - «За вклад в развитие отечественных информационных технологий» и «ИТ-событие года».

По итогам анализа заявок претендентов на номинацию «IT-событие года» также будут определены номинанты и победитель в номинации «IT-компания года».

В 2017 году в рамках NETTY дебютирует номинация «IT-менеджер года», с помощью которой будут определены лучшие руководители IT-департаментов страны вне зависимости от направления и отрасли деятельности их организации.

Решением Академии в 2017 году за участие в конкурсе вводится регистрационная плата. Стоимость регистрации для всех основных номинаций премии 10 AZN за каждую заявку. Заявки ресурсов рассматриваются на общих основаниях. Оплата производится только после подтверждения регистрации организационным комитетом.

В текущем году, конкурс проводится при официальной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, министерства культуры и туризма АР. Генеральный партнер премии - компания Azercell.

Партнерами премии являются выставка BakuTel, компания SmartHost.az, компания Renley.az, проект Kassir.az.

Партнером номинации лучший сайт в области электронной коммерции выступает проект Acqalma.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity.az, телеканал CBC.az, сайты1news.az, Oxu.Az, Disput.az, Salamnews.org.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

NETTY ежегодно выявляет и награждает азербайджанские веб-ресурсы, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий.

В 2017 году Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY пройдет в 13-й раз.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес info@netty.az .