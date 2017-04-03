Пространство Современного Искусства YARAT провело мероприятие "Не обманывайся" с участием Эюба Ягубова (ФОТО)

2017-04-03 09:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT провело литературную ночь под названием "Не обманывайся", посвященную загадкам и иллюзиям современности, сообщает Trend Life.

Гостям мероприятия была представлена программа, подготовленная вместе с творческой командой заслуженного артиста Азербайджана Эюба Ягубова, который впервые раскрыл тайный смысл своего видеоролика на песню Yıxılır dünya. Вдохновением для авторов вечера послужила персональная выставка Орхана Гусейнова "Дорогой Любимый".

Мероприятие вызвало особый интерес у публики, и собрало большое число зрителей, среди которых наряду с многочисленными поклонниками творчества заслуженного артиста присутствовали известные деятели культуры, искусства, литературы.

Выступившая вначале мероприятия директор департамента по связям с общественностью Хокума Каримова отметила, что литературный вечер проходит в виде фестиваля. В текущем году в качестве специального гостя литературного вечера был приглашен заслуженный артист Азербайджана Эюб Ягубов. Хокума Каримова проинформировала гостей о программе мероприятия, и пожелала всем приятного вечера.

Программа литературной ночи "Не обманывайся" началась с демонстрации и панельного обсуждения клипа Yıxılır dünya. В обсуждении принял участие сам певец Эюб Ягубов, а также известный поэт Селим Бабуллаоглу. В разговоре с публикой они затронули тему литературы и музыкального искусства, а также философские вопросы. Были обсуждены такие темы как внутренний мир человека, его путь, миссия, предназначение, а также духовный поиск. Наряду с этим артист ответил на вопросы публики и поделился творческими планами на будущее.

Далее состоялось выступление поэтов - Селима Бабуллаоглу, Гисмета и Фарида Гусейна, каждый из которых прочитали свои произведения - содержательные и глубокие стихи.

Следующий этап литературной ночи прошел под названием "Попробуй загадку на вкус". В ходе этого этапа гостям вечера было предложено продегустировать "необычные" блюда.

После этого гости мероприятия смогли насладиться живой инструментальной музыкой.

Кульминацией вечера стало выступление с концертной программой заслуженного артиста Эюба Ягубова. Душевные песни и искренность исполнения покорили публику.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)