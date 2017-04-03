TANAP siyasi destek sayesinde erken bitecek

2017-04-03 10:19 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TANAP Genel Müdürü, dünyada mega projelerin %80’inin geç tamamlandığını belirterek, “Ancak bizde hem maliyet düşüyor hem de zamanından önce bitecek" dedi.

MİRAY ÇİMEN

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol mega projelerin yüzde 80 geç tamamlandığını ve maliyet aşımlarının olduğunu belirterek, “Ancak biz de hem maliyet düşüyor hem de zamanından önce bitecek gibi gözüküyor. Bu da projenin gördüğü siyasi desteğin bir göstergesi. 16 Nisan’dan sonra daha da istikrarlı bir ortamda projemizi devam ettireceğimizi düşünüyorum” dedi. Düzyol, projeden şu ana kadar 3,2 milyar dolar tasarruf sağladıkları bilgisini de verdi. Saltuk, TANAP hakkında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

VANA HAZİRAN SONU AÇILIYOR

Faz sıfır olarak tanımlanan Türkiye - Gürcistan sınırından Eskişehir’e kadar olan ve BOTAŞ’a ilk gaz verilecek olan bölümün yüzde 77’sinin tamamlandığını belirten Saltuk, şunları söyledi:

“Toplamda dört istasyon ve diğer şeylerle yüzde 67 civarında tamamlanma oranına ulaştık. Güzergah açılması, boru dizgisi kaynağı, tahribatsız muayene hepsi tamamlandı bunların. Yıl sonu itibarıyla devreye alma çalışmalarına başlayacağız. 6 aylık devreye alma döneminde birçok testler yapılacak. Haziran sonuna doğru ilk gazı vermeyi planlıyoruz. Proje takvime uygun ilerliyor. Maliyetler oldukça düştü. Şu ana kadar 3.2 milyar dolar bir tasarruf sağladık toplam bütçe üzerinden."

Yüzde 80'i geç tamamlanıyor

ANAP’a sağlanan desteklerin pek çok mega projede olmadığını vurgulayan Düzyol, “Bu tarz mega projeler yüzde 75-80 gecikme ile tamamlanır ve maliyet aşımları olur ancak biz de hem maliyet düşüyor hem de zamanından önce bitecek gibi gözüküyor. Bu da projenin gördüğü siyasi desteğin bir göstergesi. 16 Nisan'dan sonra daha da istikrarlı bir ortamda projemizi devam ettireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Avrupa ile yaşanan sıkıntıların projenin Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) etkileri sorulan Düzyol, şu anda bir etkinin olmadığını söyledi. Birbirine paralel yürüyen 3 proje olduğunu anımsatan Düzyol, “Hem TANAP, hem de Güney Kafkasya boru hattı genişleme projesi şu anda takvimine uygun gidiyor. Biz Avrupa’ya 2019 yılı ortasında gaz vermeye hazır hale geleceğiz” dedi.

Ekonomik istikrar getirir

Referandumla ilgili de bir soruyu yanıtlayan Düzyol, “Siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor. Bizim gibi mega projelerin sağlıklı şekilde yürümesi her şeyden önce siyasi istikrara bağlı. Proje şu ana kadar gayet güzel geldi bu noktaya kadar. Referandum sonrasında iki ülkenin siyasi desteğinin artarak devam edeceğini tahmin ediyorum.. Herkesin sahiplendiği bir proje TANAP” diye konuştu.