В повестку предстоящего 7 апреля заседания Милли Меджлиса включены 40 вопросов

2017-04-03 10:38 | www.apa.az | 2

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое будет проведено 7 апреля.

Как сообщили АПА в ММ, в повестку включены 40 вопросов: ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане за 2016 год, ратификация подписанного с несколькими странами ряда документов, внесение изменений в законы «О политических партиях», «Об оправдании жертв политических репрессий», «О ветеранах», «Об образовании», «О банках», «О государственном долге» и другие, а также в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, Избирательный кодекс, Гражданский процессуальный и миграционный кодексы.