Спецприложение от Центра «Toyota Абшерон» – Toyota Tab

2017-04-03 10:00 | www.oxu.az | 2

Официальный дилерский центр «Toyota Абшерон» запустил уникальное мобильное приложение «Toyota Tab», предоставляющее сервис 24/7.

Приложение доступно только для потенциальных и текущих клиентов дилерского центра «Тoyota Абшерон».

Теперь любители «Toyota» смогут узнавать о моделях и кампаниях дилера, а владельцы автомобилей «Toyota» получать информацию о сервисном обслуживании и воспользоваться всеми другими возможностями этого приложения.

Приложение «Toyota Tab» предлагает пользователям следующие полезные функции:

- Ознакомиться с последними новостями и узнать о выгодных акциях центра «Toyota Абшерон»

- Осуществить онлайн регистрацию на прохождение сервисного обслуживания

- Сделать запрос на необходимые запасные части автомобиля

- Записаться на тест-драйв, ознакомиться с каталогом автомобилей и т.д.

- Открыть профиль, который соберет всю информацию об автомобиле и его водителе

- Мгновенно связаться с работниками центра «Тoyota Абшерон»

Приложение можно загрузить с App Store и Google Play.

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/toyota-tab/id1200846818?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brightbox.dm.toyotatab

Для подробной информации посетите сайт www.toyota-absheron.az.