Главы таможенных служб Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Баку

2017-04-03 10:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В мае в Баку пройдет встреча глав таможенных служб Азербайджана, Турции и Грузии, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров на трехсторонней технической встрече по таможенным вопросам проекта Баку-Тбилиси-Карс.

По его словам, на встрече будут определены формы деятельности таможенных органов после начала функционирования железнодорожного коридора.

"Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет завершено через короткий промежуток времени. Большинство работ уже завершено, остались незначительные работы на территории Грузии и Турции, которые будут завершены в ближайшие месяцы. В начале мая в Баку состоится встреча глав таможенных органов, где будут определены формы деятельности таможенных органов после начала функционирования железнодорожного коридора и подписан соответствующий меморандум", - сказал Багиров.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Ее ввод в эксплуатацию запланирован во второй половине 2017 года. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Анвар Мамедов)