Лайма Вайкуле выступит на фестивале "ЖАРА-2017" в Баку

2017-04-03 10:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Популярная исполнительница Лайма Вайкуле выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Сегодня имя Лаймы Вайкуле известно во всем мире и ассоциируется с безупречным вкусом и исключительным репертуаром. Каким же подарком станет участие этой утончённой артистки в предстоящем фестивале "ЖАРА-2017", - отмечено в сообщении на официальной странице фестиваля в Instagram.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)