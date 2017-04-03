Салтук Дюзьйол: «На строительстве TANAP сэкономлено 3,2 млрд. долларов»

2017-04-03 10:39 | www.apa.az | 2

«Надеемся, что проект TANAP будет реализован досрочно».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил гендиректор TANAP Салтук Дюзьйол. По его словам, в настоящее время работы по проекту идут полным ходом. «В общей сложности завершено 67% работ по проекту», - отметил он.

С.Дюзьйол сообщил, что первые поставки природного газа планируются до июня 2018 года. «Работы по проекту идут по графику. Мы сэкономили 3,2 млрд. долларов общего бюджета. Такие мегапроекты в 75-80% случаев реализуются с задержками и дополнительными расходами. Но в проекте TANAP мы экономим бюджет и по нашим расчетам должны завершить реализацию досрочно».