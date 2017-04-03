Нурсултан Назарбаев посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов - ОБНОВЛЕНО

2017-04-03 10:47 | www.apa.az | 2

3 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Аллею почетного захоронения и почтил память Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АПА, президент Казахстана также почтил память академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к его могиле.

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3 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в Азербайджане с официальным визитом, посетил Аллею шехидов.

Как сообщает АПА, президент Казахстана почтил память героических сынов Азербайджана, павших во имя территориальной целостности и независимости нашей страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Образцовый оркестр Министерства обороны исполнил государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Нурсултан Назарбаев с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Гостя проинформировали об истории Аллеи шехидов, проводимых в столице созидательных работах.