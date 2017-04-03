Армяне нарушили перемирие 110 раз

2017-04-03 10:06 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 110 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов и в селе Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

