NIKOIL | Bank продолжает успешно обновлять филиальную сеть!

2017-04-03 10:12 | www.oxu.az | 2

С 3 апреля текущего года филиал №3 NIKOIL | Bank продолжит функционировать по новому адресу: ул. Академика Гасан Алиева, 90А.

Более современное и удобное помещение универсального филиала №3 располагает широким операционным залом, в котором клиенты будут обслуживаться по всему спектру банковских услуг высочайшего уровня - расчетно-кассовых, кредитных, платежных, карточных, гарантийных, межбанковских, документарных и других операций, осуществляемых в национальной и иностранной валютах.

Для поиска адреса нового филиала №3 на карте города кликните на нижеуказанную ссылку: http://bit.ly/2nm8Xnb

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.