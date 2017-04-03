Президент Казахстана посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

2017-04-03 10:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, в понедельник посетил Аллею шехидов.

Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Нурсултан Назарбаев почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Президент Казахстана, полюбовавшийся панорамой столицы Азербайджана, был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.