Апрельские бои полностью разрушили армянские мифы - депутат

2017-04-03 10:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В апрельских боях армия Азербайджана полностью разрушила миф о несокрушимости армян.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

Отметив, что азербайджанская армия дала достойный ответ на совершенную в начале апреля прошлого года провокацию армян, депутат сказал, что эти бои стали серьезным посланием армянам и мировой общественности.

«Азербайджан продемонстрировал как армянам, так и всему миру, что обладает весьма серьезными, современными, профессиональными вооруженными силами, и что в любой момент может освободить от оккупации свои земли. Однако, во избежание ненужных потерь Азербайджан хочет решить этот вопрос мирным путем и рассчитывает на серьезную поддержку международной общественности для того, чтобы в скором времени достигнуть мира. В то же время, Азербайджан продолжит усиление своей обороноспособности, формируя современную, мощную армию, которая всегда будет достойно отвечать на провокации армян», - сказал Моллазаде.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)