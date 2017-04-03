Mart ayında enflasyon yüzde 1,02 arttı

2017-04-03 11:10 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Mart ayında 1,02, yıllık bazda ise 11,29 olarak açıklandı. Beklenti ise TÜFE'nin aylık bazda 0.60, yıl sonu için ise yüzde 9 olarak açıklanmıştı.

TÜFE en son Nisan 2012'de yüzde 11.14 ile çift haneyi görmüş, Ocak ayında ise yüzde 9.22 seviyesinde gerçekleşmişti.

ŞUBATTA ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞTI

TÜFE, Şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 5 yılın en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçmişti.