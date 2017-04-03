Генпрокуратура Армении по итогам выборов возбудила шесть уголовных дел

2017-04-03 11:49 | www.apa.az | 3

Генеральная прокуратура Армении возбудила шесть уголовных дел по факту попытки повторного голосования на состоявшихся накануне парламентских выборах.

Как передает АПА со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА.

В рамках одного уголовного дела был задержан подозреваемый.

«По состоянию на 00:30 3 апреля, рабочая группа генпрокуратуры изучила порядка 2000 публикаций, опубликованных в СМИ. В большинстве случаев они касались проблем технического характера при организации голосования — оборудования комнат для голосования, использования технического оборудования, образования очередей и скопления людей на участках, сбоев в работе видеокамер, нарушений рабочего порядка участковых комиссий», — говорится в сообщении. По данным генпрокуратуры, исходя исключительно из содержания жалоб, в 392 сообщениях содержались признаки преступлений избирательного характера.



Среди них — 121 сообщение касалось голосования вместо другого лица или повторного голосования, 115 — воспрепятствования свободной воле избирателя, 77 — нарушения тайны голосования, 63 — воспрепятствования деятельности представителя СМИ, доверенного лица, наблюдателя, комиссии, 15 — дачи избирательных взяток, 1 — нарушения порядка составления списка избирателей.



Как отметили в пресс-службе генпрокуратуры Армении, органам, осуществляющим производство, поручено незамедлительно реализовать следственные, оперативно-розыскные мероприятия для проверки указанных публикаций, дачи правовой оценки в сжатые сроки. По данным проверки уже даны опровержения по отдельным публикациям.



