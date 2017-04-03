Президент Казахстана почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку

2017-04-03 10:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтил память архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.