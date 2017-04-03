Турция хочет стать совместно с Азербайджаном важным игроком на Кавказе - глава МИД

2017-04-03 10:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция хочет стать совместно с Азербайджаном важным игроком на Кавказе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам министра, Турция стремится стать важным игроком в мире в целом.

«Мы хотим быть на всех переговорных аренах в мире. Стремимся защитить угнетенных и беспомощных во всех уголках мира», - сказал он.

Чавушоглу также отметил, что Турция проводит деятельность для урегулирования конфликтов, окончания войны в Сирии и развития балканских стран.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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