Наблюдатели были в отчаянии, не могли осуществлять свои полномочия - Арсине Ханджян

2017-04-03 11:17 | www.trend.az | 3

«Голосующие, независимо от возраста, не знали точно, как нужно использовать избирательные бюллетени и конверты». Канадская актриса и продюсер армянского происхождения Арсине Ханджян, осуществляющая наблюдательскую миссию на парламентских выборах, зафиксирована на всех участках, где побывала, избирательные нарушения.

«Мы зафиксировали нарушения на всех избирательных участках. На всех участках были скопления людей, люди не были информированы, были растеряны. Голосующие, независимо от возраста, не знали точно, как нужно использовать избирательные бюллетени и конверты. Даже один военнослужащий не знал, что делать, вынужден был проголосовать во второй раз, но не сделал этого и вышел из участка», - сказала она.



По словам Арсине Ханджян, людей в основном не сопровождали, а направляли. Она также отметила, что секретарь комиссии демонстрировала необъективность.



«Отказывались регистрировать зафиксированные наблюдателями нарушения. У меня создалось впечатление, что наблюдатели были в отчаянии, поскольку свободы для осуществления своих полномочий не имели», - заявила Арсине Ханджян.



Она отметила, что указанные наблюдателями нарушения были запротоколированы в журнале только после из вмешательства.



Арсине Ханджян выразила сожаление, что так и не смогла стать свидетелем прозрачных, чистых выборов.