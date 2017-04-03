Али Гасанов: «Восстановление Джоджуг Марджанлы, начало процесса возвращения в него жителей воодушевило наш народ»

2017-04-03 11:57 | www.apa.az | 3

«Бои 1-4 апреля в прошлом году и достигнутая в результате тех боев победа это самая знаменательная победа нашей армии за период независимости Азербайджана».



Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района заместитель премьер-министра, председатель Государственного Комитета по делам беженцам и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что эта победа достигнута под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: «С победы прошел 1 год. Обычно каждый год мы отмечаем день оккупации наших оккупированных районов. Это несет идеологический смысл, то есть мы вновь доносим до мировой общественности то, что наши территории находятся под оккупацией. С другой стороны люди испытывают неудобство, что мы отмечаем день оккупации. Но очень хороший момент, что мы сегодня не отмечаем день оккупации, мы находимся на территории освобожденного села. Как только в этом селе появились возможности для проживания, президент Азербайджана сразу подписал распоряжение, и здесь началось восстановление быстрым темпом. На предварительном этапе будут построены 50 домов и одна школа. Кроме того, в Джоджуг Марджанлы приступили к строительству мечети, аналогичной шушинской».

Заместитель премьер-министра отметил, что строительство в Джоджуг Марджанлы отличается от строительства в поселках для вынужденных переселенцев: «Все поселки были построены за счет выделенных президентом средств и под его личным контролем. Но восстановление этого села, являющегося первой ласточкой возвращения, находится под особым контролем президента. Мы регулярно информируем президента о проводимых в селе работах по строительству. Восстановление этого села, начало процесса возвращения в него жителей воодушевило не только вынужденных переселенцев, но и весь наш народ. Во всем Азербайджане говорят о Джоджуг Марджанлы. Не только в Азербайджане, во всем мире говорят о Джоджуг Марджанлы. Восстановление освобожденного села вызвало резонанс во всем мире и это конкретный результат внешней, идеологической политики президента Азербайджана».