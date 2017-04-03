Бобу Дилану тайно вручили Нобелевскую премию

2017-04-03 10:42 | www.oxu.az | 4

Американский поэт-песенник Боб Дилан получил присужденную ему в прошлом году Нобелевскую премию на тайной церемонии в Стокгольме, сообщают Oxu.Az со ссылкой на шведские СМИ.

По информации телеканала SVT, премия была вручена Дилану в атмосфере «строгой секретности», без участия прессы.

Ранее Шведская академия сообщала, что Дилан согласился лично получить премию во время своих гастролей в Стокгольме 1-2 апреля.

Согласно правилам премии, Дилан должен выступить с Нобелевской лекцией до 10 июня, чтобы получить денежную часть премии: 8 млн шведских крон (900 тыс. долларов).

Однако, как уточнили в Шведской академии, певец не намерен читать лекцию лично, но обещал прислать видеозапись со своим монологом.

Боб Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен, в связи с чем новость о его награждении стала предметом для ожесточенных споров.

В своем решении Шведская академия пояснила, что премия присуждена Дилану за «создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции».

Сам Боб Дилан не смог присутствовать на церемонии награждения в декабре, но заявил, что это большая честь для него.

A.C.

