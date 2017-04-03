В Баку проходит круглый стол посвящённый 25-летию дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном (ФОТО) (версия 2)

2017-04-03 11:29 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:52

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Круглый стол на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства". Организатором мероприятия является Политологический центр "Север-Юг" и аналитический центр Baku Network.

Мероприятие, организованное совместно с информационным агентством «Trend», проводится в преддверии празднования 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и посвящено этой знаменательной дате.

К участию в круглом столе приглашены российские и азербайджанские эксперты, политики и общественные деятели, представители масс-медиа двух государств.

Круглый стол открыли модератор мероприятия, директор аналитического центра Baku-NEtwork Гюльнара Мамедзаде и исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

По словам Анжелики Трапезниковой, внимание к данному экспертному мероприятию со стороны посольств, правительства Азербайджана и представителей гражданского общества, говорит о его значимости. Сегодня очень важно понять в каких направлениях, форматах могут развиваться отношения двух стран, сказала директор политологического центра. "Я от лица экспертного сообщества России выскажу общее мнение, что через сотрудничество можно эффективнее противостоять современным вызовам", - отметила Трапезникова.

Представитель администрации президента Азербайджана Матанат Багиева считает, что данная встреча не только способствует формированию добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном, но также поможет наметить новые пути сотрудничества. "Потепление российско-азербайджанских отношений стало возможным лишь благодаря мудрости лидеров двух стран - Гейдара Алиева и Владимира Путина в начале двухтысячных годов. Сегодня мы поднимаем планку отношений все выше и выше, страны поддерживают друг друга на международной арене", - сказала Багиева. По её словам, очень важна роль России в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

По словам Багиева, крайне важно, что два государства проводят различные совместные гуманитарных мероприятий, а также тот факт, что в Азербайджане относятся с уважением и сохраняют русский язык на всех уровнях, и в частности в Баку функционируют филиалы нескольких крупных российских вузов.

Помощник посла России Олег Мурашев считает, что сегодня активно развиваются контакты между двумя странами в разных сферах, в том числе в экономической сфере. Развитие торгово-экономических отношений, подключение к этому процессу регионов очень значимый фактор отношений. Огромную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и России играет откровенный диалог между лидерами двух стран, сказал Мурашев.

Выступая на мероприятии, Эльхан Алескеров заявил, что Азербайджану не потребовалось спекулировать отношениями с Россией, чтобы утвердить свое место на мировой геополитической арене, что стало возможно благодаря мудрому политическому руководству общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает этот политический курс и сегодня, благодаря взаимопониманию двух лидеров между странами установились дружеские, доверительные отношения. Речь идёт не только о бизнес проектах и инвестициях, но и научных проектах и т.д.

По словам Алескерова, урегулирование нагорно-карабахского конфликта станет главной гарантией установления стабильности в регионе, что в интересах всех стран. По его словам, страны могут продолжать успешно сотрудничать в вопросах борьбы с международным терроризмом, как это происходит сегодня. Кроме того, по словам эксперта, существует множество направлений для сотрудничества двух государств в энергетической сфере.

Выступая на мероприятии, эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко сказал, что совместные проекты Азербайджана и России в новых форматах с Ираном и Турцией, могут принести дивиденды обеим странам в таких сферах, как транспортные проекты, проект в области безопасности, энергетические и другие.

По словам Фененко, формат Минской группы ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта не оправдывает себя, поэтому формирование нового формата с привлечением региональных игроков, таких как Россия, Иран, Турция, могло бы стать страховкой для процесса решения армяно-азербайджанского конфликта.

"Азербайджан осуществляет последовательные шаги в политической и экономической сфере. В условиях международных вызовов и угроз Азербайджан успешно сотрудничает с Россией в противодействии этим негативным явлениям", - сказал декан Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Чингиз Исмаилов.

Экономические отношения двух стран имеют большой потенциал и необходимо использовать это во благо двух народов, отметил декан. По словам Исмаилова крайне важно последовательное развитие сотрудничества Азербайджана с субъектами РФ. "Важно работать над продвижением качественной продукции, особенно продукции сельского хозяйства, расширять сотрудничество в сфере туризма, а также организовывать различные бизнес-форумы с участием деловых людей двух государств", - отметил Исмаилов.

(Автор: Сяба Агаева. Редактор: Хазар Ахундов)