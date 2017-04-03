Сотрудничество Москвы и Баку в Каспийском регионе - важный фактор поддержания стабильности - Игорь Селезнёв

2017-04-03 11:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 25 лет уровень сотрудничества между Азербайджаном и Россией значительно вырос, сказал в понедельник в Баку, выступая на "круглом столе" на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства" старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнёв.

"Одним из важных вопросов сотрудничества Москвы и Баку в Каспийском регионе стало поддержание стабильности и безопасности. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым заявил, что считает Азербайджан форпостом безопасности на Каспии", - сказал Селезнёв.

Он также добавил, что важной проблемой сегодня является вопрос статуса Каспия, по которому прикаспийские государства не смогли пока придти к соглашению.

По его словам, отрадно, что все стороны заинтересованы в сохранении стабильности на Каспии. На этом фоне, по словам эксперта, Баку и Москва расширяют сотрудничество на Каспии, в том числе военное и военно-техническое, в сфере борьбы с международным терроризмом.

"Охрана окружающей среды Каспия - ещё одно важнейшее направление межгосударственного сотрудничества. Каспийское море имеет уязвимую экосистему, в том числе из-за энергетических проектов на море", - сказал Селезнев, добавив, что сохранение биоразнообразия Каспия является важным вопросом для стран региона.

(Автор: Сяба Агаева)