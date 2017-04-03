В Азербайджане глава ИВ попал в ДТП – ФОТО

2017-04-03 10:50 | www.oxu.az | 5

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов попал в автомобильную аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на musavat.com, в автомобиле помимо главы ИВ находились двое его сыновей. За рулем находится не сам глава, а его помощник.

Сообщается, что ДТП произошло 25 марта около 2-3 часов дня на территории села Ениабад.

По словам очевидцев, черный автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился помощник главы Исполнительной власти Шамкирского района Махир Алиев, внезапно на высокой скорости выехал на встречную полосу. В это время по данной дороге на автомобиле «ГАЗ-31» ехал житель Мингячевира Гасан Гусейнов 1947 года рождения. Профессиональное поведение Г.Гусейнова за рулем помогло избежать жертв, но сам он получил тяжкие телесные повреждения. В результате открытия подушек безопасности А.Мамедов, двое его сыновей и Махир Алиев отделались легкими травмами.

А.М.

