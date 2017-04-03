Умер режиссер Михаил Калик

2017-04-03 10:54 | www.oxu.az | 3

В Израиле в возрасте 90 лет скончался режиссер Михаил Калик, известный по фильму «До свидания, мальчики», передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила дочь режиссера Юлия Калик.

«Это случилось 31 марта, вчера мы похоронили отца в Израиле, в Иерусалиме», - сказала она.

Юлия Калик добавила, что ее отец тяжело болел последний год.

Советский и израильский кинорежиссер Михаил Калик также известен по фильмам «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и другим.

A.C.

