В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана (ФОТО)

2017-04-03 11:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт Президенту Казахстана.

Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Нурсултан Назарбаев обошли строй почетного караула.

Президент Казахстана поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Нурсултану Назарбаеву, члены казахстанской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Казахстана сфотографировались для официального фото.