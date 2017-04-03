В туркменских Каракумах создается искусственное озеро

2017-04-03 11:37 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - Ускоренными темпами ведётся строительство второй очереди туркменского озера «Алтын асыр» – крупнейшего гидротехнического сооружения нашего времени, говорится в поздравлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю праздника «Капля воды – крупица золота».

"Благодаря чёткому функционированию дренажных коллекторов в озеро стекают засолённые воды с посевных угодий страны, что приводит к снижению уровня грунтовых вод и, в конечном счёте, – к улучшению мелиоративного состояния земель, повышению урожайности сельскохозяйственных культур, обогащению флоры и фауны Каракумской пустыни",- сказано в обращении.

По мнению туркменского главы, создание нового рукотворного озера в центре Каракумов, являющейся одной из величайших пустынь в мире, выступает позитивным фактором в контексте охраны окружающей среды, способствуя улучшению экологической обстановки во всём регионе.

Ранее сообщалось, что первый этап работ по созданию озера был завершен в 2009 году. В целом, реализация этого проекта оценивается в несколько миллиардов долларов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйского, Ахалского и Балканского областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)