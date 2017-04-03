Sırbistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Aleksandar Vuçiç yeni Cumhurbaşkanı oldu

2017-04-03 12:13 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Sırbistan'da Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarına göre seçimleri Başbakan Aleksandar Vuçiç kazandı.

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu (RIK) tarafından yayınlanan ilk resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığı ülkenin halihazırdaki başbakanı Vuçiç, yüzde 57 oranında oy alarak seçimleri ilk turda kazandı. İlk resmi sonuçlara göre ikinci sırayı ise oyların yüzde 14.89'unu alan "Korkusuz Sırbistan İçin" hareketinin adayı muhalif lider Saşa Jankoviç oldu. Seçimlerin en büyük sürprizini ise parodi gayesiyle seçimlere katılan "Ljubisa Preletaçeviç" uydurma karakteriyle yarışan Luka Maksimoviç yaptı. Seçilirse yolsuzluk yaparak çaldıklarını halka dağıtma sözü veren Maksimoviç, yüzde 9 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Vuçiç'in en ciddi rakibi olduğuna inanılan eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç ise yüzde 5.33 seviyesinde kaldı.



BOŞNAK VE MACARLAR'IN DA DESTEĞİNİ ALDI



Henüz ilk sonuçların gelmeye başlamasıyla birlikte ulusal ve uluslararası medya tarafından seçimlerin galibi ilan edilen Sırp İlerleme Partisi (SNS) Lideri Aleksandar Vuçiç, 2 milyona yakın seçmenin oyunu aldıklarını duyurdu. Diğer adayların aldığı oyların toplamından yüzde 12 oranında daha fazla oy aldıklarını açıklayan Vuçiç, kendilerine güvenen seçmenlere teşekkür etti. Vuçiç, hem Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Yeni Pazar'da hem Macarlar'ın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde yüzde 70'in üzerinde desteğe ulaştıklarını açıkladı.