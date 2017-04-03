Али Гасанов: «Первый поселок в Джоджуг Марджанлы будет сдан в эксплуатацию в День национального спасения»

2017-04-03 12:24 | www.apa.az | 4

«Проводимый в Джоджуг Марджанлы первый этап строительных работ будет завершен в течение 2 месяцев, в мае. Также будет построена мечеть, аналогичная Шушинской мечети»

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что открытие первого поселка в Джоджуг Марджанлы планируется 15 июня - в День национального спасения: «Я попросил строителей ускорить работы. Они делают для этого все возможное. Проведение того, что было сделано за 10-15 дней большой результат. Нигде люди не работают с таким желанием. История этого села, возвращение в него жителей влияют на скорость строительных работ».

Отметим, согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 24 января 2017 года распоряжению, в рамках предстоящей работы, связанной с восстановлением села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально было выделено 4,0 (четыре) миллиона манатов.