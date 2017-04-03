На строительстве TANAP сэкономлено 3,2 миллиарда долларов

2017-04-03 10:58 | www.oxu.az | 3

Надеемся, что проект TANAP будет реализован раньше времени.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил гендиректор TANAP Салтук Дюзьйол.

По словам С.Дюзьйола, в настоящее время работы по проекту идут полным ходом.

«В общей сложности завершено 67% работ по проекту», - отметил он.

С.Дюзьйол сообщил, что первые поставки природного газа планируются до июня 2018 года.

«Работы по проекту идут по графику. Мы сэкономили 3,2 долларов общего бюджета. Такие мегапроекты в 75-80% случаев реализуются с задержкой и дополнительными расходами. Но в проекте TANAP мы экономим бюджет и по нашим расчетам должны завершить реализацию раньше времени».

У.А.

