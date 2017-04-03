В Азербайджанском университете языков объединены два факультета

2017-04-03 11:04 | www.oxu.az | 4

Согласно решению Научного совета Азербайджанского университета языков, факультеты педагогики (по английскому и немецкому языкам) и педагогики (по английскому и французскому языкам) объединены и на их базе создан факультет педагогического образования.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе университета.

Целью объединения двух факультетов является создание механизмов ответственного, прозрачного и эффективного управления, модернизация регулирования и управления на основе передового международного опыта, внедрение модели целенаправленного и прозрачного управления.

A.M.

