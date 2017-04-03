Позорная картина выборов в Армении: виновата не только власть, но и оппозиция

2017-04-03 11:38 | www.trend.az | 4

Неужели не ясно, что в Армении ожидались «традиционные» выборы, которые можно было предотвратить лишь нетрадиционно? Однако оппозиция последовательно пошла навстречу «традиционному», пишет публицист Муса Микаэлян.

Никто не сомневался, что одной из главных технологий парламентских выборов Армении станут предвыборные взятки. Учитывая тяжелое социальное положение общества, мягко говоря, низкий уровень гражданского самосознания, а также не лучший период в плане рейтинга оппозиционного поля, можно прийти к заключению, что данная технология достаточно эффективно действует и по сей день.



Можно обвинять общество, говорить, что оно не пришло и не проголосовало в пользу оппозиции, утверждать, что общество было подкуплено, испугалось, отступило. В Армении любая оппозиция всегда все свои неудачи списывает на общество, они всегда ждут, что общество за них выполнит их работу, а они лишь будут пожинать лавры.



Тогда как общество лучше всех чувствует, по каким правилам идет игра, и в соответствии с этим осознанием и чувством и предпочитает остальному безразличие, равнодушие.



Картина последних выборов на самом деле позорная, она позорна и по своим внешним признакам, и по внутреннему содержанию. Но разве кто-то ждал большего от властей? Неужели кто-то ждал большего, после того, как увидел эти списки и имена кандидатов?



Неужели кто-то поверил Сержу Саргсяну и РПА и ждал, что он не будет фальсифицировать выборы? Неужели кому-то все еще не ясно, что Серж Саргсян не может быть переизбран без нарушений и фальсификаций? Неужели не ясно, что в Армении ожидались «традиционные» выборы, которые можно было предотвратить лишь посредством нетрадиционной стратегии и поведения? Однако оппозиция последовательно пошла навстречу «традиционному». Более того, эта традиция обогатилась многочисленными ноу-хау – критиковать часть властей и бороться против них, а другую часть превозносить.



В этом плане выборы 2 апреля войдут в историю Армении не своими фальсификациями, позорной сущностью, что для нашей страны вовсе было не новостью или неожиданностью, а именно этим беспрецедентным обстоятельством, когда впервые волей или неволей именно оппозиция предоставила властям широкие возможности в фальсификации выборов – углубив своими действиями апатию общества, что для предпочитающей фальсификации власти стало самой желаемой ситуацией.