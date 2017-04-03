Kapital Bank оказывает поддержку Республиканской школьной олимпиаде

2017-04-03 11:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказывает поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с министерством образования. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, олимпиада будет проводиться по восьми предметам – физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, Азербайджанский язык и литература, где будут участвовать около 30 000 учеников.

По итогам олимпиады жюри выберет 30 победителей по каждому предмету. 240 учеников будут награждаться золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, также дипломами и различными подарками. Также будут выявлены лучшие ученики по номинации «Birincilərin birincisi» («Лучшие из первых»).

Kapital Bank участвует в различных проектах министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.